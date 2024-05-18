İnegöl'de meydana gelen olayda saldırganlar, motosikletle seyreden 15 yaşındaki genci sırtından bıçakladılar. Polis şüpheliyi arıyor.
Olay saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ömer Halisdemir caddesinde meydana geldi. 3 saldırgan hiç tanımadıkları motosikletle seyreden E. Ö.(15)'yü sırtından bıçakla yaraladı. Genç kanlar içinde kalırken şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis şüpheliyi arıyor.
Kaynak: ÖZNUR DEDE