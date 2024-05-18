Bilecik Belediyesi ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilen fiziki çalışmalarla Bilecik yaza hazır hale getirilirken, ilaçlama çalışmaları da belirli aralıklarla devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla mahalle sakinlerinin yaz mevsimini en iyi şekilde geçirmeleri planlanıyor. Orta refüjler, park ve bahçeler, oyun ve dinlenme alanları başta olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında, kaldırım düzenleme çalışmaları, otla mücadele çalışmaları ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından şehrin tüm mahallelerinde belirli aralıklarla ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca mazgal ve rögarlarda da gerekli temizlik ve bakım çalışmaları yerine getiriliyor.