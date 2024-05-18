İzmit Belediyesi’nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Bowling Gençlik Turnuvası’nda buluşan gençler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençleri birbirinden renkli etkinliklerle buluşturuyor. Bu kapsamda düzenlenen Bowling Gençlik Turnuvası’na yoğun ilgi gösterildi. Gençlerin heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi Meclis Başkanvekili Cengiz Özcan, Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk ve Lütfü Obuz, Meclis Üyeleri Celal Hülür, Ayşe Fatmagül Terzi ve Neslihan Çakır, dereceye giren takımları tebrik etti. Gençler, bu keyifli organizasyon sebebiyle İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.