Bilecik’te çiftçilere 61 bin 780 adet yerli ve milli sebze fidesi dağıtıldı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleşen "Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde yerli ve milli sebze fidesi dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Ertuğrul Gazi Türbesi önünde gerçekleştirilen fide dağıtım törenine; Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi’ çerçevesinde Söğüt’te 61 bin 780 adet sebze fidesi yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı katkısı, yüzde 25 ise çiftçi desteği ile Söğütlü üreticilere dağıtıldı.