Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından deprem bölgesinde inşası devam köy evlerine ilişkin bir video yayımladı. Bakan Kurum paylaşımında, “11 il 505 köyde 40 bin ev, 5 bin ahırın inşası devam ediyor. Toplamda 143 bin köy evi yapacağız. Sadece evler değil, yeni yaşam alanları oluşturacağız” ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan depremlerin ardından 11 ilde meydana gelen yıkımların yaralarını sarmak için geçici yaşam alanlarının kurulumuna ve eş zamanlı olarak da kalıcı konutların ve köy evlerinin yapımına ivedilikle devam edildiğini anlatan bir video yayımladı. Bakan Kurum, paylaşımında, “11 il 505 köyde 40 bin ev, 5 bin ahırın inşası devam ediyor. Toplamda 143 bin köy evi yapacağız. Sadece evler değil, yeni yaşam alanları oluşturacağız.” dedi.

“Deprem bölgelerinde yeni köy konutları için çalışmalar 505 köyde devam ediyor”

Video paylaşımında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, deprem bölgelerinde yeni köy konutları için çalışmaların 505 köyde devam ettiği anlatıldı. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş‘ta 391 köyde 7 bin 433, Hatay’da 244 köyde 6 bin 847, Osmaniye’de 45 köyde 900, Malatya’da 260 köyde 6 bin 205, Gaziantep’te 179 köyde 4 bin 707, Kilis’te 85 köyde 486, Adıyaman’da 245 köyde 6 bin 290 köy evinin inşa edildiği ve çalışmaların hızla sürdüğü bilgisi verildi.

“Bugüne kadar 40 bin konut, 5 bin ahırın yapımlarını başlattık, burada sadece yapı yapmıyoruz, altyapısı ile üstyapısı ile sosyal donatı alanlarıyla bir yaşam alanı tasarlıyoruz”

Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, vatandaşların sağlıklı ve güvenli konutlarına kavuşana kadar durmadan çalışacaklarını belirterek, “Afetten etkilenen illerimizdeki köy tipi afet konutlarını yapıyoruz. Bugüne kadar 40 bin konut, 5 bin ahırın yapımlarını başlattık. Kimi zemin etüdü aşamasında, kimi temelleri atılıyor. Burada sadece yapı yapmıyoruz, altyapısı ile üstyapısı ile sosyal donatı alanlarıyla bir yaşam alanı tasarlıyoruz. Bakanımız Sayın Murat Kurum’un talimatlarıyla tüm illerde eş zamanlı yürütüyoruz bu çalışmaları. Şu anda başlamadığımız, girmediğimiz bir il, bir köy yok. Vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli, konfor oranı yüksek konutlarına kavuşturana kadar yorulmadan 7/24 çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.“ diye konuştu.