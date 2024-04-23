Bursa’nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen silahlı-bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç, annesine bağıran babasını bıçakla yaraladı.

Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl’ün Cumhuriyet Mahallesi’nde Latife Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Baba Abdullah Ç. (42), eşi Çiğdem Ç. (38) ile evde tartışma başladı. Hararetli tartışmaya şahit olan oğlu 16 yaşındaki Baran Ç., babasına kızmaya başladı. Bir anda kavga baba ile oğul arasında yaşanmaya başladı. Öfkelenen oğul Baran Ç. mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden ve bacağından yaraladı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavganın yaşandığı yere denk gelen 112 Acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri dehşeti yaşadı.

Sokakta devam eden kavgaya denk gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, Baran Ç.’nin havaya ateş etmesiyle dehşeti yaşadılar. Öfkeli oğul, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahaleyi polis eşliğinde yaptı. Yaralı baba Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan oğlu arıyor.