İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegölspor’un devam eden yaz spor okulu çalışmalarını ziyaret etti. Geleceğin yıldız adaylarıyla buluşup top koşturan Başkan Taban, altyapının ve sporcu yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegölspor’un yaz spor okullarını ziyaret etti. İlçe stadı yanında bulunan kulüp tesislerinde devam eden yaz spor okulunda eğitimlerini sürdüren geleceğin yıldız adaylarıyla buluşan Başkan Taban, hem sporculara hem ailelerine başarılar diledi.

İnegölspor’da iki dönem şeklinde düzenlenen yaz spor okullarının ilk dönemi 04-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İkinci dönem çalışmaları ise 07 Ağustos’ta başladı. 02 Eylül’de sona erecek çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Başkan Alper Taban dün tesisleri ziyaret ederek sporcular ve ailelerle buluştu. İnegölspor Başkanı Osman Sevim ile kulüp yöneticileri de ziyarete eşlik etti. Antrenman süresince ailelere İnegöl Belediyesi tarafından ikramlar yapıldı.

BAŞKAN TABAN SAHAYA İNDİ

Geçmişten bu yana ülke futboluna kazandırdığı sporcularla adından söz ettiren İnegölspor’un geleceğin yıldızlarını yetiştirme adına düzenlediği yaz spor okulunda 5-13 yaş aralığında sporcular eğitim alırken, ilk dönemde yaklaşık 1000, ikinci dönemde ise 850 sporcuyla eğitimlerin sürdüğü kaydedildi. Başkan Alper Taban, farklı yaş gruplarındaki çocukların antrenmanlarını seyrederek küçük yıldızların maçına dahil oldu. Başkan Alper Taban ile Kulüp Başkanı Osman Sevim’in küçük sporcularla yaptığı maç renkli görüntülere sahne oldu.

“HER ÇOCUK BİR SPOR BRANŞI İLE İLGİLENSİN İSTİYORUZ”

Başkan Alper Taban, sporcuların antrenmanlarını da izledi. Ziyaret sırasında hem sporculara hem ailelere başarılar dileyen Başkan Taban, “Bizler her bir çocuğumuzun en az bir spor branşı ile ilgilenmesini arzu ediyoruz. Bu minvalde de tüm spor kulüplerimizin yaptığı bu yaz spor okulu etkinliklerini çok önemsiyoruz. Aynı şekilde bizler de farklı branşlarda Belediye Spor Kulübü bünyesinde benzer organizasyonlar düzenliyoruz. Bugün de İnegölspor’umuzun yaz spor okulunu ziyaret ederek geleceğin yıldızlarını izlemek, onlara başarılar dilemek istedik” dedi.

ANTRENMANIN SÜRPRİZ KONUĞU “PIRIL”

Öte yandan, Başkan Taban’ın ziyareti sırasında İnegöl Belediyesi’nin temizlik maskotu Pırıl’da tesislere geldi. Çocuklarla top koşturan Pırıl, temizlik ve çevre konusunda bilgilendirmeler yaptı.