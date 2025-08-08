Üsküdar’da yaşayan hayvansever Rasim Yurdagelen, annesini kaybeden 12 günlük yavru kuzuyu evinde adeta evladı gibi büyütüyor.

Üsküdar’da ikamet eden Rasim Yurdagelen, annesi ölen 12 günlük yavru kuzuyu sahiplendi. Evinde özel bir bakım yapan Yurdagelen, ’Pamuk’ ismini verdiği yavru kuzuyu biberonla besliyor, duşunu aldırıyor ve gece uyurken yanından ayırmıyor. Aralarındaki bağın çok kuvvetli olduğunu belirten Yurdagelen, kuzusunu kendi çocuğu gibi gördüğünü söyledi. Sitede yaşayan Yurdagelen’in kuzusu, başta çocuklar olmak üzere tüm komşuların da ilgi odağı oldu. Kuzuyu sevmek isteyen çocuklar sık sık Yurdagelen’in kapısını çalarken, site sakinleri bu sıra dışı dostluğu gülümseyerek izliyor.

Çocukluğundan beri hayvan sevgisi olduğunu söyleyen Rasim Yurdagelen, "Çocukluğumdan beri bir hayvan sevgim vardı. Dediler ki, işte insanlar şehir merkezinde olmaz. Zaten aslımız bu. Ben de aldım, bahçemde besliyorum. Daha doğrusu yetkililer müsaade ederse, daha da çoğaltıp insanlara örnek olmayı, buralarda büyütmeyi bile düşünüyorum. Yani parklarda çimler biçiliyor, otlar hep boşa gidiyor. Neden bunlardan faydalanmayalım? " dedi.

"Evlat sevgisi gibi bir sevgisi var"

Yavru kuzuyu sahiplenme sürecini anlatan Yurdagelen, " Sevgi her şeyin önünde geliyor. Bu, 12 günlük Pamuk. İkitelli’den aldım, internet üzerinden aldım. Annesinin vefat ettiğini söylediler ve gittim, sahiplendim. Buna normalde süt veriyoruz, biberon sütü veriyoruz. Sütle besleniyor. İki ay sütle beslendikten sonra kendisi ot yemeye başlayacak. Ben, içimde ebedî sevgiyle büyümesini istiyorum. Bu, benimle yatıyor bazen. İçeriye giriyor, ağlıyor. Gece kalkıyorum sesine, sütü veriyorum. Yanıma geliyor bir saat, yarım saat duruyor. Geri bırakıyorum bahçeye. Aramızda kuvvetli bir bağ var. Böyle bir şey yok yani, evlat sevgisi gibi bir sevgisi var" şeklinde konuştu.

"Biz kendi kahvaltımızı yapmadan, bu yavrucuğum Pamuk’un karnını doyuruyoruz"

Yavru kuzuyla günlük rutinini dile getiren hayvansever Yurdagelen, " Önce biz kendi kahvaltımızı yapmadan, bu yavrucuğum Pamuk’un karnını doyuruyoruz. Mamasını yiyor, ondan sonra duşunu aldırıyoruz. Ondan sonra öğlen tekrar bir yarım biberon yiyor. Biraz bal, biraz da yumurta katıyoruz sütün içine, anne sütünün yakın olsun diye. Akşam yine böyle tekrar karnını doyuruyoruz. Balkona koyuyoruz, uyuyor. Günlük rutinimiz böyle. Çocuklar bizim mahallemizin, komşularımızın çocukları özellikle gelip sevmek istiyorlar. Ama fazla kucağa vermiyorum. Çünkü hastalık kapar diye endişeleniyorum. Hayvanı sevdiğimiz kadar da korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.