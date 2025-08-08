İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgasının ardından bazı bölgelerde görülen yağmur, barajlara yaramayınca barajlardaki doluluk oranı yüzde 50’nin altına düşerek yüzde 49.96 oldu. Doluluk oranı yüzde 33.32 olan Alibey Barajı’ndaki kuraklık havadan görüntülendi.

Mega kent İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgasının ardından son günlerde görülen yağmur yağışı barajlara yaramadı. Barajlardaki su miktarı düşmeye devam ederken, doluluk oranı ise yüzde 50’nin altına indi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 49.96 oldu. Öte yandan en dolu baraj yüzde 67.42’yla Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 27.44’le Istrancalar oldu.

Alibey Barajı’ndaki kemer ortaya çıktı

Doluluk oranı yüzde 33.32 olan Alibey Barajı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kuraklığın boyutu gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri ortaya çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği kameraya yansıdı.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli yüzde 49.07

Darlık yüzde 61.07

Elmalı yüzde 67.42

Terkos yüzde 54.56

Alibey yüzde 33.32

Büyükçekmece yüzde 48.98

Sazlıdere yüzde 42.72

Istrancalar yüzde 27.44

Kazandere yüzde 37.32

Pabuçdere yüzde 43.05