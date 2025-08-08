Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, BT Haber tarafından gerçekleştirilen "Bilişim 500-İlk 500 Bilişim Şirketi" araştırmasında, "Türkiye Merkezli Üretici / Çağrı Merkezi" kategorisinde birinci oldu. Sektörde çeyrek asrı aşan tecrübeye sahip olduklarını belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, böylesi prestijli ve referans niteliğindeki bir araştırmada, 14’üncü kez birinciliği kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye’nin dijital müşteri deneyimi alanındaki önde gelen markalarından Turkcell Global Bilgi, BT Haber tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen "Bilişim 500 - İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması"nda "Türkiye Merkezli Üretici / Çağrı Merkezi" kategorisinde birincilik ödülü kazanarak bu listede 14’üncü kez zirvede yer aldı.

Ödül töreninde konuşan Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, sektörün dinamiklerini yansıtan bu prestijli organizasyonda 14’üncü kez birincilik kürsüsünde yer almaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Müşterilerimizin teknolojik çözüm ortağı olarak toplam 13 lokasyonda 15 binden fazla çalışanımızla müşteri deneyimini iyileştirmeye ve dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve sektörümüzde referans niteliği taşıyan bu araştırmayı kamuoyu ile paylaşan BT Haber ailesine teşekkür ederim" dedi.

Tuğtağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Müşteriye dokunan her kanalda giderek dijitalleşen yapımızla markaların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. Çağrı merkezi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar geçen çeyrek asırlık sürede müşterilerimize eşsiz deneyim sunmak için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yapay zekâ destekli ürünlerimiz ve teknolojik hizmetlerimiz ile çağrı merkezi olmanın çok ötesine geçip müşteri deneyiminde dijital dönüşümü başlattık. Her geçen gün dijitalleşen çağrı merkezi hizmetimiz ile 12 farklı sektördeki 100’ün üzerinde kurumsal müşterimizin yanında oluyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de aynı kararlılık ve motivasyonla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bilişim 500 - İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması, Türk bilişim sektörünün ciroları itibarıyla en büyük 500 şirketini, genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibarıyla sıralayan, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmayı her yıl kamuoyuna sunuyor.