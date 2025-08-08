5. Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi konferans sonunda düzenlenen kapanış programında konuşan AGD yetkilileri, “Bugün burada, Anadolu Gençlik Derneği olarak düzenlediğimiz 6 haftalık Yaz Etkinlikleri Programımızın kapanışını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hamdolsun, dolu dolu geçen, bereketli ve verimli bir dönemi geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Program süresince öğrencilerin yalnızca bilgiyle değil; ahlak, bilinç ve güzel alışkanlıklarla da donandığını belirten yetkililer, Kur’an-ı Kerim eğitimi, ezber çalışmaları, siyer dersleri ve ilmihal bilgileriyle dini eğitimlerin yanı sıra çevre bilinci kazandırıldığını vurguladı. Ayrıca yüzme, futbol ve at binme gibi sportif etkinliklerle fiziksel gelişime ve özgüvene katkı sağlandığı ifade edildi.

Programda, “Değerli veliler; çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz, güveninizi boşa çıkarmamak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm gönüllü hocalarımıza, koordinatörlerimize, destek veren tüm hayırseverlerimize ve siz değerli velilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli öğrenciler; sizlerle geçirdiğimiz bu 6 hafta bizim için büyük bir mutluluk kaynağıydı. Umuyoruz ki öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtır, her zaman doğruyu, iyiliği ve güzelliği seçersiniz. Sizlere güveniyoruz, siz bu ümmetin umudusunuz!” ifadelerine yer verildi. Program, “Son olarak diyoruz ki; bu bir veda değil, yeni başlangıçların habercisidir. İnşallah başka güzel programlarda, nice hayırlı çalışmalarda tekrar bir araya geliriz. Allah'a emanet olun, programımız hayırlara vesile olsun” sözleriyle sona erdi.

