İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, anne adaylarına yönelik Gebe Okulu’nu hizmete açtı. Bebek bakımı, emzirme teknikleri, psikolojik destek, beslenme, pilates gibi pek çok alanda hizmet vererek gebeleri anneliğe hazırlayan Gebe Okulu, lohusaları ve baba adaylarını da eğitimlere kabul ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmirli anne adayları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği bünyesinde açılan Gebe Okulu ile anneliğe hem bilinçli hem de huzurlu bir şekilde hazırlanıyor. Hekim, ebe ve hemşireler eşliğinde gebelik süreci ve doğum sonrası hakkında teorik ve pratik bilgiler alan anne adayları, bebek bakımından emzirme tekniklerine kadar geniş bir yelpazede eğitim alıyor. Gebe Okulu’nda gebelik ve lohusalık sürecinin rahat geçmesi için psikolojik destek ve diyetisyen desteği ile pilates ve yoga gibi hizmetler de sağlanıyor. 20. haftadan itibaren gebeleri kabul eden Gebe Okulu’na, lohusalar ve baba adayları da katılım sağlayabiliyor.

“Gebe Okulu’na bekliyoruz”

Gebe Okulu hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ercan Koru, “Sağlık Bakanlığı tarafından hemen hemen tüm hastanelerde Gebe Okulu kuruluyor. Bu kapsamda İzmir Eşrefpaşa Hastanesi Gebe Okulu da açıldı. Gebelik her ne kadar doğal bir süreç olsa da gebelik ve doğum, kadınlar için bir kaygı yaratabiliyor. Gebelik Okulu, hem gebeliğin hem doğum sürecinin bir fizyolojik olay olduğunu anlatabilmek amacıyla hizmet veriyor. Burada sadece gebelik hakkında değil, doğum sonrası ile emzirme süreci ve bebek bakımı hakkında da bilgilendirme yapılıyor. 20. gebelik haftasından sonra tüm gebelerimizi bilgilendirme üzere Gebe Okulu’na bekliyoruz” dedi.

“Eğitimlere baba adayları da katılabiliyor”

Gebe Okulu’nda koordinatör ebe olarak görev yapan Elif Yalçın da “Gebe Okulu’nda gebelere psikologlarımızla psikolojik destek veriyoruz. Diyetisyen eşliğinde hangi besinleri tüketip tüketmemesi gerektiği ile ilgili bilgi veriyoruz. Pilates, yoga, doğum egzersizi, bebek bakımı, emzirme, bebek banyosu gibi konularda eğitimler veriyoruz. Gebeliğin oluşumundan lohusalık ve emzirmeye kadar olan bütün eğitim içeriklerinin yanı sıra doğum esnasında neler yaşanıldığı gibi konularda da bilgilendirmede bulunuyoruz. Hastalarımız doğumdan sonra da emzirme gibi eğitimleri almak için başvurabiliyor. Sadece doğum yapana kadar olan süreçte değil, doğumdan sonra da lohusa hastalarımızı takip edebiliyoruz. 3 haftalık eğitimin ardından katılım belgelerini gebelere takdim ediyoruz. Eğitimlere baba adayları da katılabiliyor. Çünkü bu süreçte eşe destek çok önemli” diye konuştu.

“En güzel destek”

34 haftalık hamile olan Gülcan Demirbağ, ikinci gebeliği olsa da ilk çocuğunun doğumunun ardından 9 yıl geçtiğini ve pek çok konuyu unuttuğunu söyleyerek “İlk hamileliğimmiş gibi heyecanlı ve mutluyum. Tüm anneler gebelikte hem korku hem telaş hem de endişeyi aynı anda yaşıyor. Bunun için kesinlikle eğitim alınmalı. Tüm anneler için verilmesi gereken en güzel destek” ifadelerini kullandı.

Emzirme Haftası’nda farkındalık eğitimleri

Eşrefpaşa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde ise Emzirme Haftası nedeniyle stant kurularak annelere anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri konusunda eğitimler verildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mete Sivrikaya, “Burada hastalarımıza hem tetkik ve tedavi hem de eğitim ve koruyucu hekimlik hizmeti veriyoruz. Bunlardan biri de içinde bulunduğumuz Emzirme Haftası kapsamında verdiğimiz eğitimler oldu. Anne sütü, evrendeki en önemli maddelerden biri. Bebeklerin anne sütüne olan ihtiyaçları çok fazla. Bebekler için ilk 6 ay sadece anne sütünü öneriyoruz. Anne sütünün öneminin yanı sıra bebeğin doğru beslenmesi ve annenin bebeğini doğru emzirmesi de önemli. Standımızda hemşirelerimiz tarafından annelere bebek emzirme teknikleri anlatılıyor” sözlerine yer verdi.

“Eğitimin faydası oldu”

Farkındalık eğitimine 1,5 aylık kızı Handan ile katılan Dilek Kara da eğitimden memnun kaldığını belirtti. Kızının prematüre doğduğunu belirten Kara, “Eğitimde ilgili davrandılar. Bebeğimi zaten emziriyorum. Bebeğin gelişimi açısından anne sütünün önemini de anlattılar Eğitimin faydası oldu” dedi.