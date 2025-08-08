Körfez Belediyesi Spor Okulları bünyesinde özel gereksinimli çocuklara sağlıklı gelişim ve sportif becerileri kazandırabilmek için spor eğitimleri veriyor.

Özel çocukların gelişimini önemseyerek çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapan Körfez Belediyesi çocukların sportif anlamda da gelişmeleri için uzun süredir sportif faaliyetlerine devam ediyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün çok önemseyerek üzerinde durduğu çocukların ve gençlerin eğitimleriyle birlikte sportif yönlerinin de ortaya çıkması için Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Körfez Gençlerbirliği SK çatısı altında eğitimler veriliyor. Körfez Belediyesi Özel Sporcular Antrenörü Mehmet Demirci’nin verdiği eğitim, Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda ve belediye yüzme havuzunda yapılıyor. 100 özel öğrencinin katılımıyla yapılan beden eğitimi ve spor çalışmaları hafta içi saat 09.00’da başlayıp 17.00’ye kadar sürüyor. Ayrıca salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 10.00-11.00 arasında yüzme dersleri veriliyor. Denge, el göz koordinasyonu, ince motor becerileri, kaba motor becerileri, jimnastik başlangıç seviyesi çalışmaları, yüzme çalışmaları, vücut farkındalığı eğitimlerinin yanı sıra spor branşlarına uygun yatkınlıkları olan çocuklar tespit edilip yönlendiriliyor ve çalışmalar yapılıyor.

"Motor becerilerin gelişiyor"

Verilen eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Körfez Belediyesi Özel Çocuklar Sporcu Antrenörü Mehmet Demirci; "Özel çocuklarda ilk olarak motor becerilerine göre çalışmalar yapıyor ve verilecek spor eğitiminin planlamasını yapıyoruz. Motor becerilerin gelişme göstermesi ile birlikte çocukların spor ile ilgili gelecek hedeflerini de planlanıyoruz. Eğitimler esnasında yatkınlıklarını tespit ettiğimiz çocuklar yeteneklerine göre farklı spor branşlarına yönlendirilerek spor yaşamları ile ilgili yol haritalarını çıkarıyoruz. Sportif ve yaşamsal becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla uyguladığımız spor eğitimleri çocukların öz bakımlarını geliştirmelerini sağlayan yürüme, koşma, zıplama, atma, tutma, vurma, el göz koordinasyonu, odaklanma becerisi, denge, çabukluk, çeviklik, öz bakım ve yaşam beceri hedefleri üzerinde yoğunlaşıyor." dedi.