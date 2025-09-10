Antalya Büyükşehir Belediyesi, planlı ve sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı’na 123 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı inşa edecek. İhalesi tamamlanan ve kısa sırada hayata geçirilecek bu yatırımla Döşemaaltı’nan altyapı kapasitesi güçlendirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi planlı, kurallı ve kimlikli bir kent vizyonuyla Antalya’nın altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen programlar doğrultusunda ilçelerde altyapı çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı’nda 123 kilometrelik bir kanalizasyon hattı inşa edecek.

Proje kapsamında ve Döşemealtı’na yapılacak altyapı çalışmalarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kıvrak ve Fen İşleri Müdürü Harun Erbil ve ASAT bürokratları bir araya geldi.

ALTYAPI KAPASİTESİ GÜÇLENECEK

Karşılıklı iş birliği içinde geçen toplantıda, ilçede tamamlanan ve devam eden altyapı projeleri detaylı şekilde değerlendirildi. Görüşmede ayrıca ihalesi tamamlanan ve yer tahsisi yapılan yaklaşık 123 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı projesinin kısa sürede hayata geçirileceği müjdesi paylaşıldı. Bu yatırımla birlikte Döşemealtı’nın altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.