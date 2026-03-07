Geçtiğimiz şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Akın Gürlek Adalet Bakanlığı’na, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanlığı’na atanmıştı. Görevlerine hızlı başlayan iki bakandan Çiftçi, programı kapsamında dün memleketi Konya’yı ziyaret etti.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Konya'da tarihi Bedesten Çarşısı'nı gezip vatandaşlarla bir araya gelen Çiftçi daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Konya Valisi İbrahim Akın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret eden Çiftçi, kentteki gelişmeleri de yetkili isimlerden dinledi.

TERAVİH NAMAZINI KENTTE KILDI

İftarını da kentte yapan Bakan Çiftçi, Konya’da kıldığı teravih namazından sonra Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar da kameralar tarafından kaydedildi.