Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında kent genelinde vatandaşlara tatlı dağıtımına devam ediyor.

“Herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 7 Mart Cumartesi günü Bursa’nın birçok ilçesinde tatlı dağıtımı yapılacak.

Program kapsamında İznik, İnegöl, Keles, Osmangazi ve Karacabey ilçelerinde birçok cami önünde vatandaşlara tatlı dağıtılacak. Özellikle İnegöl’de farklı mahallelerde yapılacak ikramlarla Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Yeşil Camii (İznik) başta olmak üzere İnegöl’de Akbaşlar, Burhaniye, Cerrah, Dönmez, Hasanpaşa, Hamzabey ve Yunusemre gibi birçok mahallede, ayrıca Keles’te Alpagüt, Cuma ve Yenice mahallelerinde, Osmangazi Çukurcaköy’de ve Karacabey’in Şahmelek, Okçular, Arız ve Doğla mahallelerinde cami önlerinde vatandaşlara tatlı dağıtımı gerçekleştirilecek.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikle, Bursa’nın farklı mahallelerinde yüzlerce vatandaşa tatlı ikram edilmesi planlanıyor.