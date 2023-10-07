Antalya Büyükşehir Belediyesi kapalı devre sulama sistemleri ile susuz toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Korkuteli Yukarıkaraman Mahallesi’ne de Kapalı Sistem Sulama Tesisi yapılıyor. İlk etabı tamamlanan proje kapsamında mahalleye yaklaşık 5 bin metre isale hattı döşenerek damlama sulama sistemine geçilecek. Vahşi sulama sisteminin sona ermesiyle bölgede hem ürün çeşitliliğinin hem de çiftçinin ekonomik refahının artması hedefleniyor.

İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık sorunuyla mücadele etmek ve vahşi sulamanın önüne geçmek için çalışmalarına devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, kapalı sulama sistemleri kuruyor. Bu sayede su kaynaklarına sahip çıkarken, daha fazla alan sulanarak üretimin ve gelirin artmasına katkı sunuluyor. Bu kapsamda Korkuteli Yukarıkaraman Mahallesi’ne de Kapalı Sistem Sulama Tesisi yapılıyor. Kapalı devre sulama sistemiyle yıllardır vahşi sulama yöntemi ile sulama yapan, su yetersizliği nedeniyle çiftçilerin kâbusu haline gelen sulama suyu sırası beklemeleri son bulacak.