Hangi Ülkenin: Madagaskar

Nüfusu: 903.450

Antananarivo Hakkında Bilgi

Antananarivo şehri veya kısaca bir diğer ismi Tana, Madagaskar’ın başkenti ve en büyük şehridir. İsminin anlamı Malgaşça dilinde ”Binlerin Şehri” anlamına gelmektedir. Toplam nüfusu dokuz yüz üç bindir.

Madagaskar ülkesini 1625 yılında Kral Andrianjaka kurmuştur.

Antananarivo Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Antananarivo, Madagaskar ülkesinin başkentidir.

Antananarivo Şehrinin Kardeş Şehirleri

Erivan, Ermenistan (1981’den beri)

Suzhou, Çin Halk Cumhuriyeti

eattle, Amerika Birleşik Devletleri

Fontenay-aux-Roses, Fransa

Vorkuta, Rusya

Antananarivo Şehrinde Gezilecek Yerler

Upper Semti

Madagaskar Evleri

Fransız Şehitler Anıtı

Independence Meydanı

Independence Caddesi

Air Madagaskar Genel Merkezi

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