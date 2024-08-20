Hangi Ülkenin: Madagaskar
Nüfusu: 903.450
Antananarivo Hakkında Bilgi
Antananarivo şehri veya kısaca bir diğer ismi Tana, Madagaskar’ın başkenti ve en büyük şehridir. İsminin anlamı Malgaşça dilinde ”Binlerin Şehri” anlamına gelmektedir. Toplam nüfusu dokuz yüz üç bindir.
Madagaskar ülkesini 1625 yılında Kral Andrianjaka kurmuştur.
Antananarivo Hangi Ülkenin Başkenti
Cevap: Antananarivo, Madagaskar ülkesinin başkentidir.
Antananarivo Şehrinin Kardeş Şehirleri
- Erivan, Ermenistan (1981’den beri)
- Suzhou, Çin Halk Cumhuriyeti
- eattle, Amerika Birleşik Devletleri
- Fontenay-aux-Roses, Fransa
- Vorkuta, Rusya
Antananarivo Şehrinde Gezilecek Yerler
- Upper Semti
- Madagaskar Evleri
- Fransız Şehitler Anıtı
- Independence Meydanı
- Independence Caddesi
- Air Madagaskar Genel Merkezi
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Kaynak: Haber Merkezi