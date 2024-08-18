Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki İhsaniye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde farklı şehirlerden gelen 300'e yakın esnaf, getirmiş oldukları ürünleri satışa sundu. Her ayın üçüncü haftasında kurulan pazarda satılan ürünler vatandaşları geçmişe götürdü. Plaktan saate, antika silahlardan telefonlara, oyuncaktan kıyafete kadar binlerce ürün, meraklıları tarafından dikkatlice incelendi. Kimi kullanmak için kimi ise baş köşesine koymak için sıkı pazarlık yaptı.



Bursa Antikacılar ve Antika Severler Derneği Başkanı Erdal Sadıç, "Tezgahlarımız her ayın üçüncü pazar günü kuruluyor. Tarihlerde değişiklik olabiliyor. 8 yıldır her ayın üçüncü haftası burada pazarımızı kuruyoruz. Burası Türkiye'de ürün çeşidinin, esnafın ve antika severin en çok bulunduğu pazar olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin dışından Avrupa'dan gelen ziyaretçilerimiz de var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 300'e yakın esnafımız burada tezgah açıyor. Pazarımızda Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kalan eşyalar ve kadınlarımızın yaptığı el işleri satışa çıkarılıyor. Yaz aylarında Arap turistler, kış aylarında ise kendi halkımız pazarımızı ziyaret ediyor" şeklinde konuştu.



Almanya'dan getirdiği ürünleri satışa sunmak için gelen İnci Taner ise, "Almanya'nın Stuttgart şehrinden geliyorum. Yılda bir kere Nilüfer'de kurulan pazara geliyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz ürünleri tekrardan ülkemize kazandırabildiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Yurt dışında kurulan antika pazarlarına da katılıyoruz. İnsanların kültürlerini öğrenmesi çok güzel bir şey. İnsanlar burada kendi kültürlerini de öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.



Pazarın esnafından Mustafa Koç, "Her ayın 3'üncü gününde ürünlerimizi satmak için geldiğimiz antika pazarında Bursalı dostlarımızla tekrardan buluştuk. 70-80 yıllık ürünlerimiz burada satışa çıkarıyoruz. Müşteri potansiyelimizi arttırmak için herkesin burayı bilmesi lazım. Belediye Başkanımız sağ olsun çok destek veriyor. Burada elimizde bulunan antika ürünlerimizi satma şansına sahibiz. Bu işi hobi olarak yapıyoruz. Hatta bazı ürünleri sattığımız için üzülüyoruz. Bursa'da antikacılık ilerlemeye başladı. Halkımız da antikayı sevmeye başladı. Ben sadece Bursa'da antika satmıyorum. Eskişehir'e ve Kütahya'ya da gidiyorum. Oradan buraya gelen dostlarımız da var. Onlarla birlikte hareket ediyoruz" dedi.



Pazara gelen ziyaretçi Turgay Özkan ise, "Antika pazarını sıklıkla ziyaret ediyorum. Burası bizim geçmişle gelecek arasında bağ kurmamızı sağlıyor. Küçükken evlerde kullandığımız birçok ürünü bu pazarda görebiliyoruz. Pazara baktıkça duygulanıyorum. Hepsinde bir yaşanmışlık var. İnsanların pazara talebi çok yoğun. Yerli ve yabancı birçok katılan var. Türkiye'nin birçok yerinden gelen esnaflarla fikir alışverişi yapıyoruz" şeklinde konuştu.