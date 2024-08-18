CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Türkiye'nin 1 Eylül'den itibaren 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşlarına uygulayacağı vize serbestliği kararını eleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, "Ülkemiz mülteci yüküyle başa çıkmakta zorlanırken, şimdi neden Irak vatandaşları için bu tür bir ayrıcalık tanınıyor?" diyerek, bu durumun ciddi bir ulusal güvenlik riski oluşturduğunu ifade etti.

Milletvekili Yontar, Türkiye'nin mülteci kriziyle mücadele ederken, Irak'tan gelenler için özel muamele yapılmasının sorgulanması gerektiğini belirtti. "Sınırlarımızda koruma bekleyen birçok insan varken, bu tür uygulamalar halk arasında tedirginlik yaratıyor. Ülkemiz mülteci sayısındaki artışla boğuşurken, şimdi sanki dikkatler Irak'a mı çevriliyor?" diye konuştu.

MEVCUT MÜLTECİLERİN İKAMETLERİ BİLE BİLİNMİYOR!

Milletvekili Yontar, mevcut mültecilerin ikametlerinin dahi bilinmediğine dikkat çekerek, "Ülkemizdeki mülteci nüfusunun nerede yaşadığı, ne kadar olduğuna dair bir netlik bulunmamaktadır. Mültecilerin dağılımı ve ikamet durumları hakkında yeterli veri yok. Bu belirsizlik, güvenlik sorunlarını daha da derinleştiriyor" dedi.

Yontar, ayrıca "Ülkemizdeki mevcut mülteciler arasında şiddet vakalarıyla ilişkili kişilerin bulunması durumu da tehlikeli bir durum. Bu tür bireylerin, kontrolsüz bir şekilde ülkeyi terk edebilmesi, aynı zamanda ulusal güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

HALKIMIZIN HUZURU TEHLİKEDE

Yontar, açıklamasını şöyle tamamladı:"Vatandaşlarımız, güvenlikleri ve refahları konusunda endişe taşıyor. Bu tür kararlar, halkın huzurunu zedeleyecek ve sosyal yapıyı sarsacaktır. Hükümetin, ülkenin menfaatlerini gözetmesi ve mülteci politikasını dikkatlice belirlemesi elzemdir. Bu yanlış karardan dönülmeli, ülkemizi mülteci çöplüğü olmaktan kurtarmalıyız"