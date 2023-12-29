Antropometri Nedir? Ortaya Çıkışı

Antropometri, insan vücudu ölçülerinin incelenmesidir ve kısaca bilim insanlarının ve antropologların insanlar arasındaki fiziksel farklılıkları anlamalarına yardımcı olmak için kullanılır. Oldukça geniş bir uygulama yelpazesi ve pergeline sahiptir ve insan ölçümü için bir temel sağlar.

Antropometri çalışmaları, tarih boyunca bilimsel olmayan bazı uygulamalara sahip olmuştur. Örneğin, 1800’lerde araştırmacılar bu uygulamayı destekleyen çok az kanıt varken, insanların suç işleme olasılığını tahmin etmek için yüz özelliklerini ve kafa boyutunu analiz etmek için antropometriyi kullandılar.

Modern çağda ise antropometri, özellikle genetik araştırmalar ve işyeri ergonomisi alanlarında daha pratik uygulamalara sahip oluyor. Antropometri aynı zamanda insan fosillerinin incelenmesine de ışık tutar ve paleontologların evrimsel süreçleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Ders notları niyetine kullandığımız Wikipedia‘da, antropometride kullanılan vücut tipleri ölçüleri arasında boy, ağırlık, vücut kitle indeksi (veya BMI), bel-kalça oranı ve vücut yağ yüzdesi bulunduğu not edilmiştir. Araştırmacılar, insanlar arasındaki bu ölçümlerdeki farklılıkları inceleyerek çeşitli hastalıklar için risk faktörlerini değerlendirebilirler.

Ergonomik Tasarımda Antropometri

Ergonomi, insanların çalışma ortamlarındaki verimliliğinin incelenmesidir. Bu nedenle ergonomik tasarım, içindeki insanlara konfor sağlarken en verimli çalışma alanını yaratmayı amaçlar.

Ergonomik tasarım amacıyla antropometri, ortalama insan yapısı hakkında bilgi sunar. Örneğin sandalye üreticilerine daha rahat koltuklar tasarlamak için kullanabilecekleri verileri verir. Masa üreticileri, işçileri rahatsız pozisyonlarda eğilmeye zorlamayan masalar yapabilir ve klavyeler, karpal tünel sendromu gibi tekrarlayan stres yaralanmaları olasılığını azaltmak için tasarlanabilir.

Ergonomik tasarım, ortalama bir kabinin ötesine geçer. Sokaktaki her araba, antropometrik bir menzile dayalı olarak nüfusun en büyük kümesinin beğenisini toplayacak şekilde üretilmiştir. Ortalama bir kişinin bacaklarının ne kadar uzun olduğu ve çoğu insanın bir aracı sürerken nasıl oturduğuna ilişkin veriler, en iyi aracı üretirken kullanılan verilerden yalnızca bazılarıdır ve örnekler çeşitlendirilebilir.

Antropometri Hangi Alanlarda Kullanılır?

Tek bir birey için antropometrik verilere sahip olmak, yalnızca protez uzuvlar gibi o kişiye özgü bir şey tasarlıyorsanız yararlı olacaktır. Antropometride gerçek güç, temelde birçok insanın ölçümü olan bir nüfus için istatistiksel bir veri kümesine sahip olmakla sağlanır.

Söz konusu popülasyonun istatistiksel olarak büyük bir kısmından verilere sahipseniz, sahip olmadığınız azınlık kesimin verilerini de az çok tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla istatistikler aracılığıyla, nüfus veri kümenizdeki birkaç kişiyi ölçebilir ve geri kalanının nasıl olacağını yüksek bir doğruluk oranıyla belirlemek için yeterli bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu süreç, anketörlerin ülkelerdeki olası seçim sonuçlarını belirlemek için kullandıkları yöntemlere benzer.

Nüfus, tüm ırklar ve ülkelerdeki, dünyadaki tüm erkekleri temsil eden “erkekler” kadar genel olabilir veya “Kafkasyalı Amerikalı erkekler” gibi daha spesifik olarak incelenebilir.

Pazarlamacıların müşterilere gönderdiği mesajı belirli demografik özelliklere göre uyarlamasıyla benzerdir. Antropometri de daha doğru bir sonuç elde etmek bir demografik bölgeye ait statik ve dinamik bilgileri, verileri kullanabilir. Örneğin bir çocuk doktoru, bir çocuğu yıllık kontrol sırasında her muayene ettiğinde, çocuğun akranlarına nasıl bir uygulama yapıyorsa bunun dışına çıkmayacaktır.

Doktorlar, bir çocuğun bulunduğu nüfus bölgesi için belirlenmiş sınırlar içinde büyüyüp büyümediğini anlamak için antropometrik verileri kullanabilir. Çocuğun gelişimi zaman içerisinde, belirlenen ölçeğin en yüksek veya en alt noktasındaysa, bu endişe sebebi değildir. Ancak, çocuk zaman içinde düzensiz bir büyüme modeli gösteriyorsa ve ölçümleri, bölgeye göre belirlenmiş ölçeğin çok dışındaysa, bir anormallik söz konusu olabilir.