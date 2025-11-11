Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ara tatil sürecinde SAMEK merkezlerinde düzenlediği anne-çocuk atölyeleriyle üretim, paylaşım ve öğrenmenin bir arada yaşandığı sıcak bir ortam oluşturmaya devam ediyor. Ara tatilin ilk gününde Güneşler, Karaman ve Donatım SAMEK merkezleri, renkli etkinliklerle dolup taştı. Güneşler SAMEK’te magnet, obje ve bileklik tasarımıyla ön plana çıktı. Karaman SAMEK’te eldiven dikimi, seramik süsleme ve boncuklu örtü çalışmaları yapılırken; Donatım SAMEK Mutfak Atölyesi’nde ise anneler ve çocuklar birlikte turşu kurup çay saati etkinliğiyle keyifli bir gün geçirdi. Programın ikinci gününde Kocaali ve Tekeler SAMEK merkezlerinde sanat ve el emeği buluştu. Kocaali SAMEK’te tasarım pasta süsleme, makrome ile çiçeklik yapımı, karakalem, yağlı boya ve kaneviçe pano çalışmalarıyla üretim dolu anlar yaşandı. Tekeler SAMEK’te ise keçeden cüzdan, bardak altlığı ve çocuk elbisesi dikimi gibi el sanatları atölyeleriyle hem anneler hem çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Kaynak: İHA