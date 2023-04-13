19 milyon için nisan ayı ara tatili yarın itibariyle başlıyor.Ara tatil ve bayram tatiliyle birlikte eğitime 9 günlük ara verilecek.

Bu yılın ikinci ara tatilil yarın başlayacak, bayram tatili ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

Bayram tatiliyle birleşecek

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

Öğrenciler ara tatilde hem dinlenecek hem de ikinci dönemin yorgunluğunu atacak.

24 Nisan'da eğitim devam edecek

Eğitim öğretim faaliyetleri, 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak.

HABER MERKEZİ