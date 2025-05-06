Denizli Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerini desteklemek ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı ekipman desteği programını hayata geçirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı. Programın ilk etabında Pamukkale, Merkezefendi, Sarayköy ve Babadağ ilçelerindeki arıcılara ekipmanların teslim edildiği törende konuşan Başkan Çavuşoğlu, arıcılığın tarım ve doğa açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Arıcılık biterse, tarım biter; tarım biterse, hayat sona erer. Bu anlayışla, ‘Bu şehrin kaynakları bu şehrin insanlarına aittir’ diyerek arı yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bu şehir bize emanet”

Geçmişte babası ile beraber arıcılıkla uğraştıklarını ve yaşanan zorlukları bildiğine dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, online başvuru yapamayan ve uygun şartları taşıyan arı yetiştiricilerine gereken desteğin verileceği müjdesini paylaştı. Başkan Çavuşoğlu “Yaşadığınız çileyi biliyorum. Bu desteğimizi bir adım, başlangıç olarak görün. Başlangıçla beraber yaşadığınız çilede sizlerin yanında olmak istedik. Bu şehrin bir kaynağı varsa, bu kaynağı bu şehrin insanlarıyla paylaşacağız. Bu kaynağı alıp, bizi çok sevenlerle, bizim gibi düşünenlerle değil, bu şehirde yaşayanlarla paylaşacağız. Bu şehir bize emanet, bu şehrin kaynaklarını doğru yönetirsek tarıma, hayvancılığa her türlü desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın” diye konuştu.

“Üretmek isteyen herkesin, her zaman yanında olacağız”

Çavuşoğlu, “Üretmek isteyen herkesin, her zaman yanında olacağız. Pandemi bize öğretti, beton yenmiyor. Bu şehrin kaynaklarını bu şehrin insanlarıyla paylaşacağız. Bu güzel yolculuğumuzu daha da ileriye götüreceğiz. Bu yolculuğumuzda birlikte dayanışmaya ve her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu üreticilerin sorunlarını dinledi

Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak ile arı yetiştiricileri adına söz alan Mehmet Sarıoğlu arıcılığın hayati öneminden bahsederek, kendilerine her türlü imkanı sunan Başkan Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından arı ekipmanları dağıtımına geçildi. Arıcıların sektörle ilgili istek ve taleplerini dinleyen Başkan Çavuşoğlu daha sonra arı maskesi giyerek üreticilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

