Teos Kültür Sanat Derneği tarafından, Açık Stüdyo iş birliği British Council sponsorluğunda hayata geçirilen “Taşlı Köprüde Yayalar” adlı güncel sanat projesinin bitiş noktasına gelindi.İZMİR (İGFA) - Altı aydır sürdürülen projede, bugüne kadar Salihli, Urla, Bergama, Ayvalık ve Karaburun’da tarihi köprüler üzerinde, Yazı Ece Köz ve Metehan Kayan adlı dans sanatçıları tarafından ‘hafıza, yolculuk, yuva, yerinden edilmişlik ve kendilik’ kavramlarına göndermeler yapılan farklı dans performansları gerçekleştirildi.

Bu sürede farklı ülke ve şehirlerde yaşayan güncel sanat katılımcılarıyla, ‘fotoğraf ve bellek’ ilişkisi üzerine röportajlar yapıldı.

Proje, ayrıca Şair Ünal Ersözlü’nün aynı kavramlara dokunan “Gençliğin Dün Gecesi” başlıklı şiirlerini özel bir kolaj eşliğinde; performans çalışmaları sırasında elde edilen görüntü ve ses kayıtlarıyla bütünleştirerek, “Taşlı Köprüde Yayalar” sergisini oluşturdu.

Bu dikkat çekici sergi, 15 Nisan 2023, Cumartesi günü saat 16.00’da Vasıf Çınar Bulvarı’nda Fransız Kültür Merkezi bitişiğinde gerçekleşecek son performansın ardından saat 18.30’da K2 Güncel Sanat Merkezi’nde (Cumhuriyet Bul. No: 262, Alsancak, Konak) açılacak.

Sergi, aynı merkezde 15 Nisan- 29 Nisan tarihleri arasında, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri, 14:00 ile 19:00 saatleri arasında görülebilecek. Sergi sonrasında Açık Stüdyo tarafından tasarlanacak sanat kitabı, Saha Derneği’nin desteğiyle basılarak, sanatseverlerin ilgi ve beğenisine sunulacak.

Projenin yönetimi, Açık Stüdyo ekibi Bahar Ersözlü, Şafak Ersözlü ve Sarp Keskiner tarafından gerçekleştirildi.