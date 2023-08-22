Genç kız Kur’an kursundaki eğitmenine ağabeyinin cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine yapılan incelemeler sonrası ağabey V.B. tutuklandı.

Akıllara durgunluk veren olay Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşandı. Kur'an kursuna giden E.B., bir hafta önce eğitmeniyle sohbetinde bir gerçeği ortaya çıkardı.16 yaşındaki E.B., isimli genç kız eğitmenine 21 yaşındaki ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Fabrika çalışanı yakalandı

Bunun üzerine eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine jandarma ekipleri, fabrikada çalışan V.B.'yi gözaltına alarak çalışma başlattı.

"2 yıl boyunca devam etti"

V.B., ifadesinde, "2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen benimle ilişkiye gireceksin' dedim, o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti" dediği öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

İfadesinin ardından Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.B., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.