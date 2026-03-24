Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen EYT düzenlemesi ile yüksek enflasyonun sağladığı geçici maaş avantajları artık etkisini yitirdi. Son yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu önlerinde oluşan uzun kuyruklar ve rekor başvuru sayıları da yerini yeniden olağan sürece bıraktı.

2025 itibarıyla emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için hem sistemin işleyişi hem de maaş bağlama koşulları köklü şekilde değişmiş durumda.

2023 Yılında 2294000 Kişi İle Kırılan Rekorlar Tarihe Karıştı

Yeni yasanın yürürlüğe girmesi ve enflasyon rakamlarındaki dalgalanmalar nedeniyle 2023 yılında tam 2294000 kişi aynı anda emeklilik hakkı kazanarak sistemde eşi benzeri görülmemiş bir zirve oluşturmuştu. Yüksek enflasyon ortamından faydalanarak daha yüksek aylık bağlatmak isteyenlerin yarattığı bu devasa yığılma, etkisini 2024 yılında da sürdürdü ve 724500 vatandaş daha dilekçesini vererek emekliler ordusuna katıldı. Ancak son raporlar, sistemi adeta kilitleyen bu dev dalganın artık tamamen sona erdiğini kanıtlıyor.

Yıllık Emekli Sayısı Hızla 400000 Bandına Geri Dönüyor

Yayınlanan yeni veriler ışığında, emeklilik sistemi kendi doğal akışına ve uzun yıllar ortalamasına kesin dönüş yapıyor. 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde emekli olacak kişi sayısının 354000 ile 400000 bandında kalması öngörülüyor. Bu sert düşüşün ardındaki en büyük etken, EYT şartlarını sağlayan ana grubun büyük ölçüde maaşını bağlatmış olması. Bununla birlikte enflasyon beklentilerinin düşüş trendine girmesi, vatandaşların aklındaki erken emekli olma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı.

Erken Dilekçe Vererek Yüksek Maaş Alma Dönemi Kapanıyor

Geçtiğimiz dönemlerde takip eden yılın enflasyon farkından olumsuz etkilenmemek adına aralık ayı bitmeden apar topar emeklilik dilekçesi verenlerin sayısında ciddi bir patlama yaşanıyordu. Yeni ekonomik projeksiyonlara göre düşük enflasyon sonrası yüksek maaş bağlatma avantajı büyük oranda eridi. Özellikle asgari ücret veya buna yakın seviyelerde maaş alan çalışanlar için sadece tarih oyunlarıyla fazladan prim elde etme imkanı kalmadı. Artık çalışanlar piyasa dinamiklerinden ziyade tamamen kendi kişisel finans planlarına göre emeklilik tarihlerini belirliyor.