Bilimsel araştırmalar, günde 7 saatten az uyumanın yalnızca kısa vadeli yorgunluk yaratmadığını, uzun vadede yaşam beklentisini de düşürebileceğini gösteriyor. Özellikle kronik uyku eksikliği yaşayan bireylerde bu etkinin çok daha belirgin olduğu görülüyor.

DAHA İYİ UYKU İÇİN 10 ETKİLİ VE BİLİMSEL ADIM

1. Bağırsak sağlığınızı destekleyin

Yoğurt, kefir ve fermente besinler bağırsak–beyin eksenini güçlendirir ve uyku kalitesini artırabilir.

2. Stresi azaltın

Nefes egzersizleri ve hafif yürüyüşler, zihni sakinleştirerek uykuya geçişi kolaylaştırır.

3. Düzenli Hareket Edin

Gün içinde yapılan egzersiz, akşam saatlerinde melatonin salgısını destekler.

4. Gün ışığından faydalanın

Sabah ışığı, biyolojik saatin dengelenmesine yardımcı olur ve gece uykusunu iyileştirir.

5. Ekranları yatak odasından uzak tutun

Telefon, tablet ve televizyon gibi cihazlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonlarını baskılar.

6. Gece atıştırmalarını azaltın

Özellikle şekerli ve ağır yiyecekler, uyku bölünmelerine neden olabilir.

7. Kafein tüketimini sınırlayın

Akşam saatlerinde tüketilen kahve, çay ve çikolata uyku kalitesini düşürebilir.

8. Uyku saatlerinizi sabitleyin

Her gün aynı saatlerde yatıp kalkmak, biyolojik ritmi güçlendirir.

9. Uyku ortamını iyileştirin

Serin, karanlık ve sessiz bir ortam daha derin ve kesintisiz uyku sağlar.

10. Akşam rutinleri oluşturun

Ilık bitki çayı içmek, kitap okumak veya hafif esneme hareketleri yapmak, zihni uykuya hazırlar.