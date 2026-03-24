Bilimsel araştırmalar, günde 7 saatten az uyumanın yalnızca kısa vadeli yorgunluk yaratmadığını, uzun vadede yaşam beklentisini de düşürebileceğini gösteriyor. Özellikle kronik uyku eksikliği yaşayan bireylerde bu etkinin çok daha belirgin olduğu görülüyor.
DAHA İYİ UYKU İÇİN 10 ETKİLİ VE BİLİMSEL ADIM
1. Bağırsak sağlığınızı destekleyin
Yoğurt, kefir ve fermente besinler bağırsak–beyin eksenini güçlendirir ve uyku kalitesini artırabilir.
2. Stresi azaltın
Nefes egzersizleri ve hafif yürüyüşler, zihni sakinleştirerek uykuya geçişi kolaylaştırır.
3. Düzenli Hareket Edin
Gün içinde yapılan egzersiz, akşam saatlerinde melatonin salgısını destekler.
4. Gün ışığından faydalanın
Sabah ışığı, biyolojik saatin dengelenmesine yardımcı olur ve gece uykusunu iyileştirir.
5. Ekranları yatak odasından uzak tutun
Telefon, tablet ve televizyon gibi cihazlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonlarını baskılar.
6. Gece atıştırmalarını azaltın
Özellikle şekerli ve ağır yiyecekler, uyku bölünmelerine neden olabilir.
7. Kafein tüketimini sınırlayın
Akşam saatlerinde tüketilen kahve, çay ve çikolata uyku kalitesini düşürebilir.
8. Uyku saatlerinizi sabitleyin
Her gün aynı saatlerde yatıp kalkmak, biyolojik ritmi güçlendirir.
9. Uyku ortamını iyileştirin
Serin, karanlık ve sessiz bir ortam daha derin ve kesintisiz uyku sağlar.
10. Akşam rutinleri oluşturun
Ilık bitki çayı içmek, kitap okumak veya hafif esneme hareketleri yapmak, zihni uykuya hazırlar.