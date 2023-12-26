31 Aralık tarihine kadar Happy Bonus kredi kartı ile yapılacak 750 TL ve üzeri harcama 50 TL bonus kazandırıyor. Akaryakıt harcamasını ucuza getiren kampanyaları ile öne çıkan Türkiye Finans banka müşterisine özel yakıt indirimi fırsatı sunmaya başladı.

Akaryakıt ya da otogaz harcamasına 50 TL bonus kazandıran kampanya kredi kartı ile yapılacak harcamalarda aktif hale geliyor. Aralık ayı boyunca harcadıkça kazandıran akaryakıt kampanyasına katılım sağlayanların kredi kartı sahibi olması yetiyor.

Kampanyaya Başvuru Şartı Nedir?

Türkiye Finans'ın bireysel hesap kullanıcısına özel başlattığı kampanya banka müşterisi olmayanlar için de aktif hale getiriliyor. Türkiye Finans müşterisi olmayanlar mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yolu ile birkaç dakikada hesap açıp kart başvurusunda bulunabilir.

Akaryakıt Kampanyasına SMS ile Nasıl Başvurulur?

Yeni yıla kadar yapılacak harcamalara özel sunulan bonus kampanyasına katılım sağlamak isteyenlerin ilk harcamayı yapmadan önce kısa mesajla başvurması yetecek. Cep telefonunun mesaj kısmına AKARYAKIT yazıp bir boşluk bırakarak kartın son altı hanesini yazıp 2442'ye göndermek yetecek.