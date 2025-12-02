Akbank, dünyanın ilk dijital cinsiyet eşitliği tahvilini ‘Digitally Native Notes’ (DNN) olarak Uluslararası Finans Kurumu’na (IFC) ihraç ettiğini duyurdu.

Euroclear’ın teyidine göre Akbank, dünyanın ilk dijital cinsiyet eşitliği tahvilini ’Digitally Native Notes’ (DNN) olarak Uluslararası Finans Kurumu’na (IFC) ihraç etti. Yapılan açıklamaya göre işlemde, Citi aracı kurum (dealer) ile ihraç ve ödeme ajansı (issuing and paying Agent) olarak görev yaptı ve Euroclear’ın Dijital Finansal Piyasa Altyapısı (D-FMI) kullanıldı. Bu altyapı; Dağıtık Defter Teknolojisi (Distributed ledger technology, DLT) ile merkezi olmayan kayıtları güvenli bir şekilde tutmayı sağlıyor; tahvillerin ihraç sürecindeki operasyonu kolaylaştırarak işlem süresini kısaltıyor. Bu sayede ihraç edilen tahvilin, işlemin fiyatlandırıldığı gün içerisinde takası gerçekleşebiliyor.

Açıklamaya göre, 5 yıl vadeli ve 100 milyon ABD doları tutarında olan bu işlem, Türkiye’de kadınlar için finansal fırsatların geliştirilmesine katkı sağlayacak. Elde edilen kaynak, kadınlara ait KOBİ’lerin finansmanı ile kadınlara yönelik konut kredilerinin desteklenmesi başta olmak üzere, kadınların finansmana erişimini artırmayı amaçlayan projelere tahsis edilecek.

Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, "İlk dijital tahvil ihracımızın, bankamızın finansal teknolojileri benimseme ve sermaye piyasalarında yenilikçi çözümlere öncülük etme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz. Blockchain altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen bu işlem, hem teknolojik bir atılım hem de özünde sosyal etki barındıran bir finansman modeli. Elde edilen fonları kadın KOBİ’lere ve kadınlara kullandırılan konut kredilerinin finansmanına yönlendirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik güçlenmeye olan bağlılığımızı ileri taşıyoruz. IFC’nin dijital tahvilimize yatırımı, ileri dijital çözümleri anlamlı bir sosyal etkiyle birleştirme vizyonumuza güçlü bir destek niteliği taşıyor ve ekonomimizde kalıcı bir dönüşümü destekliyor" açıklamasında bulundu.