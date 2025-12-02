RAMS Türkiye, Maslak’ta geliştirdiği RAMS Park House Maslak projesini tanıttı. Proje, 5-7 Aralık tarihleri arasındaki lansman döneminde satışa sunulacak.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından RAMS Türkiye, İstanbul’un en prestijli bölgelerinden Maslak’ta hayata geçirdiği RAMS Park House Maslak projesini tanıttı. Projenin, lansman dönemi olarak belirlenen 5-7 Aralık tarihleri arasında satışa sunulacağı duyuruldu. RAMS Türkiye, Maslak’ta yalnızca bir konut projesi değil; bölgenin yaşam kültürünü dönüştürmeyi planlı, ölçekli ve vizyoner bir şehircilik yaklaşımını hayata geçirmeyi amaçlıyor. 409 bin metrekarelik planlı dönüşüm alanı üzerinde yükselen projenin; modern mühendislik çözümleri, ferah blok aralıkları ve 100 bin metrekarelik kapalı otopark kapasitesi gibi özellikleri taşıdığı belirtildi. Projenin, iki yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.

7 bin 500 metrekarelik çarşı alanı, kapsamlı sosyal donatıları, All In One konseptiyle hayata geçirilmesi hedeflenen projede; açık-kapalı yüzme havuzlarından Yoga - Zen stüdyosuna, boks kulübünden paylaşımlı ofis alanlarına, çocuk oyun dünyalarından hamam ve saunaya, spor alanları, bisiklet parkurları, dinlenme terasları ve rekreatif açık alanlara uzanan bir yaşam deneyimi sunulacağı belirtildi.

Projede; evcil hayvan oteli, çocuklar için güvenli kreş alanı, gökyüzüne uzanan panoramik bir deneyim sunan ‘sky lounge’ ve ‘sky pool’ ve sağlıklı yaşamı destekleyen ‘sky fitness’ merkezi ve site sakinlerinin ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunacak özel klinik gibi alanların da yer alacağı duyuruldu.

RAMS Park House Maslak; TEM Otoyolu, Büyükdere Caddesi, metro hattı ve dört farklı giriş-çıkış alternatifiyle erişilebilir konumda bulunuyor. Bununla birlikte, projenin hemen önünde 2029 yılında tamamlanması planlanan yeni metro istasyonunun da bölgenin ulaşım potansiyelini yükseltmesi bekleniyor. Proje; teraslı, balkonlu ve bahçeli daire seçenekleri ile de dikkat çekiyor.

"Bu proje, Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri niteliğini taşıyor"

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, lansmandaki konuşmasında projenin vizyonunu şu sözlerle değerlendirdi: "RAMS Park House Maslak, yalnızca Maslak’ın değil; İstanbul’un dönüşüm vizyonuna da katkı sağlayan kapsamlı bir yaşam projesi olarak yükseliyor. Bu proje, Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri niteliğini taşıyor. Amacımız; modern, ferah ve doğayla bütünleşen bir yaşam modeli ortaya koymak ve insanların her gün ‘iyi ki’ diyecekleri bir düzen kurmak. Uluslararası tecrübemizi bu topraklarda değer üreten projelere dönüştürmekten gurur duyuyoruz. Proje, 60 ay vade ve 0 faiz seçenekleriyle, 5-7 Aralık tarihleri arasında satışa sunulacak."