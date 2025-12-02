Kasım 2025 itibariyle ihtiyari (gönüllü) arabuluculuk görüşmelerinde varılan anlaşma sayısı geçen yıla kıyasla 100 bin artış göstererek 800 bini aştı. Arabulucu Dr. Umut Metin, "İhtiyari arabuluculukta 800 bini aşan anlaşmanın yanı sıra, dava şartı arabuluculukta da yüz binlerce anlaşma sağlandı" dedi.

Arabuluculukta 11 ayda 800 bin anlaşma yapıldı. 2024 yılının sonunda 700 bin olan ihtiyari arabuluculuktaki anlaşma sayısı, bu yıl 100 bin artarak 2025 Kasım sonu itibariyle 800 bini geçti. Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Arabulucu Dr. Umut Metin, "Sayıdan da öte, bu veriler vatandaşlarımızın arabuluculuğu bir ’çözüm kültürü’ olarak sahiplendiğini göstermektedir. Bu sonuç, arabuluculuğun hem insani hem de pratik bir çözüm olarak toplumda geniş bir kabul gördüğünü ortaya koyuyor" dedi.

"Arabuluculukta anlaşma 2025’te rekor seviyeye ulaştı"

"Kültürümüzde özel yeri olan helalleşme ve rızalaşma arabuluculukla güçleniyor"

Türklerin kültüründe zaten helalleşme ve anlaşmanın olduğunu belirten Metin, "Yıllar süren davalar, yıpratıcı duruşmalar ve karşı tarafla husumet yaşama riski yerine, arabuluculuk yurttaşlara birbirini dinleme, anlama ve el sıkışarak çözüm üretme imkânı sağlıyor. Topraklarımızda, inancımızda kadim bir yeri olan rızalaşma ve helalleşme, arabuluculukta modern bir yöntem olarak yeniden karşılığını buluyor. İnsanlarımız kazanma-kaybetme psikolojisinden uzaklaşıp, ortak çözümü benimsiyor. Arabuluculuğa yönelik yüksek talebin bir nedeni de uzun süren adli süreçlerden kaçınmaktır. Bir uyuşmazlık mahkemede yıllar alabilir; oysa arabuluculukta saatler veya günler içinde çözüme ulaşmak mümkün. Sorunları hızla geride bırakmak medeniyettir. En insancıl çözüm ise karşı tarafın rızasıyla ulaşılan çözümdür. Arabuluculuk hem bireysel barışı hem de toplumsal barışı aynı anda güçlendiriyor. Bu nedenle her yıl daha çok kabul görüyor" ifadelerini kullandı.

"2025’te en az 2 milyon kişi sorununu gönüllü olarak başvurarak arabuluculuk ile çözdü"

2025 yılında 2 milyon kişinin gönüllü olarak davalarını arabuluculukla çözdüğünü belirten Dr. Umut Metin, "İhtiyari arabuluculukta 800 bini aşan anlaşmanın yanı sıra, dava şartı arabuluculukta da yüz binlerce anlaşma sağlandı. Her dosyada asgari iki taraf olduğu düşünüldüğünde, en az 1.6 milyon kişi, ortaklık sorunları gibi bazı konularda daha fazla taraf bulunduğu dikkate alındığında ise 2 milyonun üzerinde vatandaş, hiçbir zorunluluk olmadan arabuluculuğu tercih etti. Bu tablo, Türkiye’de arabuluculuğun uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde yalnızca bir seçenek değil, ülkemizde benimsenmiş bir uyuşmazlık çözüm kültürü hâline geldiğini gösteriyor. Arabuluculuk, özgünlüğü ve doğasıyla kendi başarısını oluşturan bir kurumdur. Birbirini dinlemeye, anlamaya, rızalaşmaya dayalı çözümler sunduğu ve sorunu süratle kesin bir şekilde çözdüğü için tercih ediliyor ve her geçen yıl başarısı daha da büyüyor" şeklinde konuştu.