Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklama ile 2024 yılı zorunlu trafik sigortası prim ödemeleri zamlandı. %2 olan prim oranı %5'e çıkarıldı. Resmi Gazetenin bugünkü ekinde yer alan bilgiye göre karayolları motorlu araçlar sigorta tarifesinde uygulama değiştirildi.

2024 yılı Ocak ve Nisan ayları için prim tutarı %5 oranında artırıldı. Mayıs ayından itibaren ise hasar maliyetine göre her ay önceki ayın azami prim tutarı üzerinden artırılmasına karar verildi.

Yönetmelik Değişti!

TÜİK tarafından paylaşılacak harcama endeksi verileri üzerinden değişecek motorlu araçlar zorunlu sigorta zam oranı; otomobil, minibüs ve otobüslerde oluşacak kazanın asgari sigortası üzerinden yenilenerek paylaşıldı.

Resmi Gazete açıklaması yapıldıktan sonra konuyla ilgili Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu bir paylaşımda bulundu.

Yeni Yıldan İtibaren Geçerli Olacak!

Yapılan yeni düzenlemenin hasar maliyeti üzerindeki etkisini izleme ve düzeltmeye yönelik hasar maliyeti, hasar frekansı ve farklı hususların dikkate alınarak artışa gidildiği ifade edildi.