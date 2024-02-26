Bursa’nın İznik ilçesinde seyir halindeki motosikletli kavşakta önlerine çıkan otomobile çarpıp savruldu. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İznik ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Çelebi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre hızla seyir eden motosiklet sürücüsü iki sokak kesişiminde önlerine çıkan otomobile çarptı. Aracın kapısına çarpıp yola savrulan 2 kişi yerde kaldı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA