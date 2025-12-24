Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

Kaza, D100 kara yolu Kırıkköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 ACN 080 plakalı otomobil ile 39 TH 483 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hasarlı araçların kaldırılmasıyla yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.