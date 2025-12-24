İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araçlar polis ekiplerince takibe alındı. Ekipler, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi’nde güvenlik önlemi alarak şüpheli araçları beklemeye başladı.

Caddeden geçen 2 araç ekipler tarafından durduruldu. Korsan taksi sürücüleri suçlamaları reddederken, araçlarda bulunan yolcular korsan taşımacılık yapıldığını itiraf etti. Yapılan kontrollerin ardından sürücülere, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında, ilgili belediyeden çalışma izni ve ruhsatı olmadan yolcu taşımak suçundan kişi başı 46 bin 392 TL olmak üzere toplam 92 bin 784 TL para cezası kesildi.

Ayrıca korsan taşımacılıkta kullanılan 2 araç 2’şer ay süreyle trafikten men edildi. Korsan taksileri kullandığı belirlenen 2 yolcuya ise toplam 6 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, korsan taşımacılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşları yasal ve ruhsatlı araçları tercih etmeleri konusunda uyardı.