Tesla marka aracını satışa çıkaran Mustafa Ç., aracı almak isteyen bir kişiyle iletişime geçtiğinde ilandaki fiyatın artık geçerli olmadığını belirterek 2 milyon 700 bin lira talep etti. Alıcının bu durumu şikayet etmesi üzerine satıcı, ““Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet.” mesajını gönderdi.

"Selam” yerine ceza geldi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilandaki fiyatın üzerinde satış yapılmaya çalışıldığının tespit edildiğini ve satıcıya 279 bin 375 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.