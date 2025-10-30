Kısa süre önce motorine yapılan rekor artışın ardından bu kez benzinin litre fiyatında yükseliş bekleniyor.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz günlerde 61 dolara kadar gerileyerek son 5,5 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Ancak ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırım kararının ardından fiyatlar yeniden 64 dolar seviyesine çıktı. Bu gelişme, iç piyasada da art arda zam beklentilerini güçlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde motorine tarihin en büyük zammı gelmişti. Motorinin litre fiyatı 3 lira 4 kuruş artarken, şimdi de benzine zam geliyor.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Dün benzine 84 kuruş zam geleceği ancak kesin rakamın ise bugün belli olacağı belirtilmişti. Benzine gelen zam netleşti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, yarından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 14 kuruş artış olacak.