ABD Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim'de gerçekleşen toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Fed böylece bu sene ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.

Neredeyse Yüzde Yüzlük İhmal Veriliyordu

Piyasalar, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) art arda ikinci kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına neredeyse yüzde 100 olasılık veriyordu.

Fed ayrıca, 1 Aralık itibarıyla bilanço küçültme politikasını sonlandıracağını duyurdu. Bankanın bilançosu, Covid-19 pandemisinin ilk günlerinde hızla büyümüş ve son yıllarda kademeli olarak azaltılmıştı.

Powell'dan Açıklama: Aralıkta İndirim Kesin Değil

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Aralık ayında yapılacak bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarında yeni bir indirim yapılmasının kesin olmadığını söyledi.

Powell, basın toplantısında gazetecilere, "İki yönlü risklerle karşı karşıya olmaya devam ediyoruz" dedi:

Komitenin bu toplantısındaki tartışmalarda, Aralık ayında nasıl hareket edileceği konusunda çok farklı görüşler vardı.

Aralık toplantısında politika faiz oranının daha da düşürülmesi kesin bir sonuç değil, aksine bundan çok uzak.