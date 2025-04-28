'Turuncu' liste olarak bilinen Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümünde, birçok zincir markette satılan ünlü bir peynir markasının da bir ürünü yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, sağlığa zararlı ya da tüketiciyi yanıltıcı ürünlerin yer aldığı "Güvenilir Gıda" kataloğu güncellendi.

Katalogda, ürünlerin eksik ya da yanıltıcı içeriklere sahip olup olmadığına dair bilgiler de bulunuyor. Özellikle "Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği" başlığı altında yayımlanan ve kamuoyunda "Turuncu Liste" olarak bilinen bölümde, birçok zincir markette satılan ünlü bir peynir markasına ait bir ürünün de bulunduğu açıklandı. Bu gelişme, güvenilir olduğunu düşündüğü markalardan alışveriş yapan tüketiciler arasında büyük şaşkınlığa neden oldu.

Bakanlığın Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği) kategorisinde birçok zincir markette de satılan Ekiciler markasına ait (Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) Tam Yağlı Sade Eritme Peynirinin (Üçgen Peynir) bulunması da dikkat çekti.

2024286' parti/seri no'ya ait ürün, 'Yağ oranının düşük olması' nedeniyle listeye girdi.

Öte yandan, Bakanlığın yayınladığı tağşiş listesinde farklı markalara ait peynir ürünleri de bulunuyor.