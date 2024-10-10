Bilecik’te ’Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan araması bulunan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Bilecik’te Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi İlamat Ve İnfaz Bürosunca, ‘Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlama’ suçundan hakkında 3 yıl 4 ay süreyle hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince ilk ifadesinin ardından adliye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak, Gölpazarı Açık Cezaevi’ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ise; “Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermiyoruz” ifadelerini kullandı.