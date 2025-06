Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi toplumun tüm kesimleriyle buluşturmak ve gençlere sevdirmek amacıyla düzenlenen ‘MobilFest 2025’, gökyüzü gözlemlerinden bilgi yarışmalarına kadar birçok farklı etkinlikle vatandaşları eğlence dolu bir bilim yolculuğuna çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bilim Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde düzenlediği ‘MobilFest 2025’, Hüdavendigar Kent Parkı’nda Bursalılara eğlenceli ve bilim dolu bir gece yaşattı. Her yaştan insanın katılarak büyük ilgi gösterdiği festival, Bursa Kent Orkestrası’nın konseriyle başladı. Vedat Atacan’ın ‘Takuyittin 500 Yaşında’ adlı bilim söyleşisi, gökyüzü gözlemi, roket yapım atölyesi, ödüllü bilgi yarışması, konserler ve aile etkinliklerinin yapıldığı festival, bilimi eğlenceyle bir araya getirerek katılanlara unutulmaz bir deneyim sundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakan Arık’la birlikte MobilFest 2025’e katılan vatandaşlarla sohbet ederek etkinlik alanındaki atölyeleri ziyaret etti. Yaz boyunca kentin farklı noktalarında MobilFest 2025 etkinliklerinin süreceğinin müjdesini veren Başkan Mustafa Bozbey, "Festivale her yaştan insanın katılmış olması sevindirici. Çocukları, gençleri, aileleri görüyorum. Bu festivalin amacı da buydu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘En gerçek yol gösterici bilimdir, fendir’. Bu anlayışla, kentimizdeki çocukların ve gençlerin bilimle büyümesini, merak ederek, sorgulayarak, üreterek, kentimize ve ülkemize değer katmasını istiyoruz. Eğitimin okul sıralarıyla sınırlı kalmadığı, hayatın her alanında ve her anında devam ettiği bir Bursa ve Türkiye hayal ediyoruz. MobilFest serimiz günden güne büyüyecek ve Bursamızın adını bilimle, teknolojiyle dünyaya duyuracak. Pek çok güzelliğe birlikte imza atacağız" dedi.