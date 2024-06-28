Bilecik’te 8 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şüpheli tedavi edildiği hastanede yakalandı.

Pamukova İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, narkotik, istihbarat ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyon ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yakalandı. Tedavisi devam eden şüpheli, işlemleri tamamlanarak hastane mahkum koğuşunda görevli personele teslim edildi.