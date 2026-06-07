Olay, Bilecik merkeze bağlı Çavuşköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Şan yönetimindeki 11 ABG 114 plakalı traktör, seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Traktörden düşerek ağır yaralanan Ali Şan'a olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.