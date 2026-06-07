7/24 esasına göre çalışan, yoğun gündem ve stres altında görev yapan Balıkesirli basın mensupları, düzenlenen organizasyonla moral depoladı. Aileleriyle birlikte programa katılan gazeteciler, Ayvalık'ın buram buram tarih kokan sokaklarında unutulmaz bir gün geçirdi. BGC yönetimi öncülüğünde basın mensupları, adalar turuyla deniz ve doğanın tadını çıkarırken, Cunda Adası'nın tarihi atmosferinde adeta geçmişe yolculuk yaptı. Kültür turu öncesinde gazeteciler, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Ayvalık Park Cafe'de samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada yerel yönetimler ile yerel medya arasındaki ilişkiler güçlendirildi.

'İstanbul'dan sonra en çok tescilli yapı Ayvalık'ta'

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Ayvalık'ın Balıkesir'in dünyaya açılan en önemli penceresi olduğunu vurguladı. İlçenin zenginliklerine dikkat çeken Demir, 'İstanbul'dan sonra en çok tescilli yapının bulunduğu yer Ayvalık'tır. Tarihi mekanları, eşsiz gastronomisi, denizi, plajları ve doğası ile Ayvalık'ın her noktası adeta bir açık hava müzesidir. Balıkesirliler olarak bu muazzam coğrafyayı, bu köklü mirası pamuklara sarıp kollayıp korumamız gerektiği inancındayım. Bu değere daha çok ehemmiyet vermeliyiz' dedi.

'Her gazeteci bizler için çok kıymetli'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, ilçenin bütçe yapısı ve yürütülen belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlçe belediyeleri arasında en büyük bütçeye sahip belediye olarak Büyükşehir Belediyesi ile tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını kaydeden Ergin, bayram tatilinde ilçe nüfusunun 1 milyona ulaştığını ve temizlik işleri birimlerince binlerce ton evsel atık toplanarak büyük bir özveriyle çalışıldığını aktardı. Yerel basının demokrasideki yerine de değinen Başkan Ergin, 'Meslek ilkelerini rehber edinen, görüşü ne olursa olsun her gazeteci bizler için çok kıymetli' dedi.

Başkan Ergin'e Balıkesir'in ilk gazetesi hediye edildi

Buluşmanın sonunda BGC Başkanı Ramazan Demir, Belediye Başkanı Mesut Ergin'e cemiyet yayınları arasında yer alan çok özel bir eseri takdim etti. Demir, Balıkesir'in ilk gazetesi olma özelliği taşıyan Karesi gazetesinin günümüz Türkçesiyle tıpkı basımını içeren üç ciltlik eseri ve gazetenin ilk nüshasının orijinal baskısını Başkan Ergin'e hediye etti.