Aras Kargo, her yıl düzenlediği Minik Araslar resim yarışmasının beşincisini gerçekleştirdi. Bu yılki tema "Yeni Dünya Yeni Biz" olarak belirlendi.

Kargo sektörünün önde gelen markalarından Aras Kargo, geleneksel olarak düzenlediği Minik Araslar resim yarışmasının bu yıl beşincisini gerçekleştirdi. 2024 takvimi için resimlerin teması ‘Yeni Dünya Yeni Biz’ olarak belirlendi. 6-12 yaş arası Aras Kargo çalışan çocuklarının katılımıyla düzenlenen yarışma sonucunda 2024 yılı takviminde yer alacak resimler, Aras Kargo yöneticilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın çocukların üreticiliğini ve dünya algısını ön plana çıkaran bu projenin başarısından memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi: “Minik Araslar resim yarışmamızın beşinci yılında, çocuklarımızın bakış açısıyla dünyayı keşfetmek bize büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Aras Kargo’nun sunduğu yepyeni kargo deneyimini, yeni hizmetlerini kendi dünyalarıyla resmetmeleri ’Yeni Dünya Yeni Biz’ temasını benzersiz ve renkli kılıyor. Bu özel etkinliğin başarısında emeği geçen tüm Minik Araslar’a ve değerli jüri üyelerimize teşekkür ederim.”

Çocuklar, çerçeveli olarak kendi çizdikleri resimlerle birlikte Aras Kargo 2024 takvimi ve sürpriz hediyelerle ödüllendirildi. 2019’da başlayan projede çocuklar, markayı kendi gözlerinden resmetmişti. 2020 takviminde pandemi döneminde çocuklar, kargo çalışanı ebeveynlerini pandeminin kahramanları olarak çizmişti. 2022’de çocuklar, şirketin sürdürülebilirlik gündeminden ilham alarak "çocuk ve çevre" temasıyla çevre konusunu resmettiler ve çevreyi korumanın önemine dikkat çektiler. Geçen yıl ise Minik Araslar, cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu resimleriyle 2023 takvimine taşıdı.