Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına yoğun bir çaba gösteren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, iş dünyasının farklı kesimleriyle bilimsel işbirliği protokollerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Farklı sektörlerden yüzlerce firmayla ortak çalışmalar yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Karesi Holding ile de özel bir protokole imza attı. Önceki yıllarda ortak projeler hazırlayan üniversite ve holding, yeni çalışmalarda da işbirliği yapmaya hazırlanıyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni projeler üretilebilmesi adına iş dünyası temsilcileriyle yakın temaslar kurmaya devam ettiklerini belirtti. Yaklaşık 50 yıllık akademik deneyimi bulunan BUÜ’nün araştırma üniversiteleri liginde çok daha üst sıralara çıkabileceğine inandıklarını söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasındayız. Buradaki yerimizi sağlamlaştırmak ve daha üst sıralara çıkabilmek istiyoruz. Bunun yolu da akademik yayınlar, etki değerleri, projeler ve çok daha önemli olan sanayiyle işbirliğinin geliştirilmesinden geçiyor. Bursa gibi sanayisi güçlü olan bir şehirdeyiz. Bu anlamda bir nevi kendimizi şanslı olarak görüyoruz. Elimizin altındaki cevheri en iyi şekilde kullanmak ve iş dünyasının her kesimiyle yakın temaslar kurarak, çok daha fazla nitelikli projeyi hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. İmzalayacağımız protokol de bizim için bu anlamda özel bir önem taşıyor. Karesi Holding yöneticilerine ilgi ve destekleri için teşekkür ediyor, işbirliğimizin gelişerek devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

İşbirliği memnuniyet verici

Karesi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Acar ise mezunu olmaktan gurur duyduğu Bursa Uludağ Üniversitesi ile akademik çalışmaların artırılmasından memnun olduğunu belirtti. Karesi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz’un da bu anlamda üniversiteye her zaman yakınlık gösterdiğini vurgulayan Yüksel Acar, “Geçmişte birlikte yürüttüğümüz çok sayıda çalışma oldu. Bu ortaklık şirket olarak bizleri memnun ediyor. Birlikteliğimizi daha da ileri boyuta taşımak istiyoruz. İşbirliği için üniversite yöneticilerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.