Arçelik, Asya Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Arçelik Hitachi Home Appliances (AHHA) ortaklığındaki hisselerini devretmek üzere Hitachi Global Life Solutions Inc. ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şirketten yapılan bilgilendirmede, bu adımın uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Arçelik, Asya Pasifik portföyünü yeniden yapılandırma süreci kapsamında AHHA’daki yüzde 60 oranındaki payını Hitachi Global Life Solutions Inc.’e devretmeye yönelik sözleşme imzaladı.

Anlaşma çerçevesinde Arçelik’in, işlem kapanışında 205 milyon dolar peşin ödeme alacağı, ayrıca kapanıştan sonraki üç yıl içinde toplam 56 milyon doların taksitler halinde tahsil edileceği bildirildi. Bunun yanı sıra, kapanış anındaki AHHA nakit varlığının yüzde 60’ının 56 milyon doları aşan kısmı da kapanış düzeltmesi kapsamında Arçelik’e ödenecek.

Kuruluşundan bu yana AHHA’nın; ürün portföyünü genişletme, yeni pazarlara açılma, marka değerini artırma ve operasyonel verimlilik alanlarında istikrarlı bir gelişim sergilediği ifade edildi. Bu süreçte şirketin, Hitachi markasının Asya Pasifik ve MENA bölgelerindeki üst segment konumunu güçlendirdiği vurgulandı.

Pay devri işleminin, gerekli kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak anlaşmanın imzalanmasını izleyen 12 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Bu süreçte AHHA’nın mevcut ortak girişim sözleşmesi hükümleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

"Arçelik, küresel büyüme yolculuğunu kararlılıkla sürdürecektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, kararın kısa vadeli kazanımların ötesinde, finansal sağlamlığı ve uzun vadeli değer yaratma hedefini destekleyen stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Şen, Arçelik'in, 57 ülkedeki iştirakleri ve 13 ülkedeki 38 üretim tesisiyle küresel büyüme yolculuğunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayarak, "Topluluğumuz için küresel ölçekte amiral gemisi konumunda olan Arçelik'in, bu hamlesiyle kaynaklarını öncelikli alanlara yönlendirerek sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda tüm paydaşlarımız için olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Can Dinçer de Arçelik Hitachi'nin, yıllar içinde tüketicilere sunduğu üst segment markası ve yenilikçi çözümleriyle Asya-Pasifik pazarında güçlü bir konum elde ettiğini belirtti.

İşbirliği sayesinde, hanelere gerçek anlamda değer katan ürünler sunmuş olmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Bu hamle Arçelik olarak global operasyonlarımızı daha odaklı, daha seçici ve daha stratejik bir çerçevede şekillendirme yaklaşımımızın önemli bir yansıması oldu. Bu adım, söz konusu ortaklık yapısına özgü olup, Güney Asya'ya yönelik uzun vadeli taahhüdümüzü değiştirmemektedir. Bölgenin büyüme potansiyeline olan güvenimizi koruyor, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş başta olmak üzere kilit pazarlardaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Arçelik'in Türkiye'de çok güçlü temelleri var ve gücümüzü aldığımız ana pazarımızdaki hedeflerimize de kararlılıkla ulaşmak için çalışıyoruz. Tüketicilerimize inovatif ürün ve hizmetlerle ulaşmaya, enerji verimliliği, dijitalleşme, yapay zeka odaklı teknolojilerle onların hayatlarını iyileştirmeye devam edeceğiz."