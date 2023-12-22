Beşiktaş’ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay: "Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi; kimsenin çıkıp ’Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz’ dememesi oldu. Zaten burada her şey anlaşılmıştı."