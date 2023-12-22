Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Trendyol Süper Lig’de 18. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Pazar ve 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Pazar günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde hakem Arda Kardeşler görev alacak.
Süper Lig’de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
13.30 Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar
13.30 Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi
17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü: Ümit ÖztürkKaynak: iha